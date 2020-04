Coronavirus, Conte: serve tutta potenza di fuoco Ue con eurobond

Roma, 19 apr. (askanews) - "Stiamo vivendo il più grande shock dall'ultima guerra, è questo il motivo per cui l'Europa deve dare una risposta" usando "tutta la sua potenza di fuoco", "attraverso l'emissione di obbligazioni comuni". E' quanto afferma, in una anticipazione sul sito internet, il premier Giuseppe Conte in una intervista che apparirà domani sulla "Sueddeutsche Zeitung".Il premier ha sottolineato che questo non significa "mettere in comune debiti passati o futuri, ma solo che facciamo tutti questo straordinario sforzo insieme".