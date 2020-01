Coronavirus,Conte: non accetto polemiche,è tempo responsabilità

Roma, 31 gen. (askanews) - "Questo non è il tempo delle polemiche, non accetto assolutamente polemiche politiche": lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una intervista al Tg5 sul tema dell'emergenza coronavirus."Questo - ha aggiunto - è il tempo della responsabilità che riguarda innanzitutto il Governo, le autorità sanitarie, la maggioranza parlamentare ma anche le opposizioni. Dobbiamo parlare chiaro ai cittadini, tutelare la loro salute e assumere comportamenti responsabili".