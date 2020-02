Coronavirus, Conte: l'Italia è sicura, gli stranieri vengano

Roma, 25 feb. (askanews) - I cittadini stranieri possono venire in Italia perchè il Paese offre la massima sicurezza. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una intervista con Porta a porta dedicata all'emergenza coronavirus.Il fatto che l'Italia sia considerata a rischio, ha sottolineato, "dispiace molto perchè questa emergenza sanitaria in Italia rischia di oscurare un aspetto fondamentale: il nostro Sistema sanitario nazionale è tra i più efficienti al mondo. Proprio perchè abbiamo un Servizio sanitario efficiente, coniugato a una politica sanitaria con azioni molto rigorose, di massima cautela, offriamo la massima sicurezza ai cittadini che viaggiano, i nostri che vanno all'estero e ai cittadini stranieri che vengono in Italia. Venite in Italia, diventeremo un caso di scuola per come si affronta una emergenza del genere nella massima efficienza, offrendo la massima protezione a tutti i cittadini".