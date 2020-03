Roma, 9 mar. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è sottoposto al tampone per il coronavirus che è risultato negativo. a spiegarlo è stato lo stesso presidente del Consiglio in un'intervista a "Repubblica"."I miei medici sono premurosi. Mi seguono con attenzione e ho piena fiducia in loro" aggiunge Conte.