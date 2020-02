Coronavirus, Conte a governatori: non andare in ordine sparso

Roma, 24 feb. (askanews) - "Nessuno deve andare in ordine sparso". Lo ha riferito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti nella sede della protezione civile dove è appena giunto per un nuovo incontro tecnico. Il richiamo era ai governatori delle Regioni."Bisogna evitare che qualcuno adotti misure autonomamente e non giustificate", ha detto ancora Conte, citando il caso del governatore della Marche che aveva disposto la sospensione delle attività scolastiche, misura "non giustificata"."Bisogna adottare misure - ha aggiunto il premier - nel segno della adeguatezza e della proporzionalità".