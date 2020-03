Coronavirus, Conte: coinvolgeremo opposizione nel prossimo dl

Roma, 24 mar. (askanews) - "Lavoreremo e coinvolgeremo l'opposizione nel prossimo decreto che dovrà destinare cospicue risorse a imprese in difficoltà, famiglie e lavoratori. Raccoglieremo le loro istanze, certo non tutte". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ospite dello speciale Tg5.Il capo del governo non ha quantificato le risorse che verranno stanziate nel prossimo decreto: "In questo momento non posso dare un ordine di grandezza. Dobbiamo valutare bene, l'impatto negativo sulle imprese è molto diffuso, ci sono tanti comparti in sofferenza, interverremo per fare in modo che questo paese possa rialzarsi più forte di prima".