Coronavirus,Conte: altri Paesi ondeggiano,Italia percorso chiaro

Piacenza, 28 apr. (askanews) - "Un giorno sono accusato di decisionismo, un giorno di ritardare troppo le decisioni....è un continuo ondeggiare. La verità è che dall'inizio abbiamo seguito un percorso molto chiaro, basato sulle raccomandazioni degli scienziati. Questo ci ha consentito di non ondeggiare, mentre in altri Paesi, lo stiamo vedendo, si apre, si chiude, si torna indietro...". Lo ha rivendicato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti a Piacenza al termine dell'incontro in prefettura con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini.