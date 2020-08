Coronavirus, Conte: abbiamo sempre agito in scienza e coscienza

Roma, 13 ago. (askanews) - "Abbiamo sempre agito in scienza e coscienza, senza la pretesa di essere infallibili ma nella consapevolezza di dover sbagliare il meno possibile per preservare al meglio gli interessi della intera comunità nazionale". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, raggiunto da un avviso di garanzia a seguito delle denunce presentate da alcuni cittadini in relazione all'emergenza coronavirus.