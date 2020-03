Coronavirus, Conte: è la nostra ora più buia ma ce la faremo

Roma, 9 mar. (askanews) - "In questi giorni ho ripensato a vecchie letture su Churchill, è la nostra ora più buia, ma ce la faremo". A spiegarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a "Repubblica"."Voglio essere onesto e chiaro, come sempre - spiega il premier - adesso è assai difficile fare previsioni, perché siamo di fronte ad un virus nuovo e con un tasso di virulenza che ancora stiamo sperimentando. Il governo coordina con la massima intensità e concentrazione la macchina organizzativa. Due sono gli obiettivi da raggiungere: contenere la diffusione del virus e potenziare le strutture sanitarie perché possano reggere a questa sfida. Siamo un Paese forte".