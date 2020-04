Coronavirus, Cirio: "Ospedale Ogr non e' inaugurazione, lo sara' quando lo chiuderemo"

"Non e' un'inaugurazione, lo sara' quando chiuderemo questo ospedale, perche' vorra' dire che ci sara' una nuova normalita' - cosi' Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, alla conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale temporaneo alle Ogr di Torino - Questo momento e' per ringraziare chi ha permesso che in soli 12 giorni con perfetto stile sabaudo fossero operativi 90 posti letto per i nostri malati per affrontare l'emergenza. E' una decisione assunta in concerto con il Comune di Torino, ringrazio la sindaca e il prefetto. L'emergenza continua a essere alta, per questo sono necessari questi posti. La logica e' quella di sollevare gli ospedali della citta' per permettere loro di tornare alle loro funzioni originali".