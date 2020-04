Coronavirus,Chigi: misure restano fino a 3/5,programma per fase 2

Roma, 18 apr. (askanews) - Nessuna modifica delle misure assunte dal governo fino al 3 maggio, nessuna riapertura, lunedì, di attività produttive o l'allentamento di misure restrittive. Lo precisano fonti di governo dopo le video conferenza di questo pomeriggio tra il premier Giuseppe Conte, il capo della task force Colao, alcuni ministri e scienziati e, poi, la cabina di regia con Regioni, Province e Comuni."Per la settimana prossima rimangono in vigore le misure già previste, che scadono il 3 maggio, e non è prevista nessuna modifica - spiegano le stesse fonti -. Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l'abbassamento della soglia di attenzione"."Si sta lavorando a un programma nazionale che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima sicurezza" e "le Regioni hanno convenuto sulla opportunità di avere delle linee guida nazionali in modo da gestire in modo coordinato e uniforme questa ripresa delle attività economiche".