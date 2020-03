Roma, 26 mar. (askanews) - "Auspico che i nostri lavori possano svolgersi in un clima di forte cooperazione e di dialogo aperto a costruttivo". Lo ha affermato il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo in Aula per commemorare la vittine del coronavirus. "Collaborazione e dialogo - ha aggiunto Casellati - tra forze politiche di maggioranza e di opposizione, tra governo e parlamento"