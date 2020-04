Coronavirus, Berlusconi: no manovre politiche, Fi opposizione seria

Roma, 28 apr. (askanews) - "Siamo e restiamo opposizione, ma un'opposizione seria, che in un momento di gravissima emergenza sanitaria ed economica si stringe intorno alle istituzioni e porta un contributo costruttivo. La nostra attenzione, il nostro lavoro, tutti i nostri sforzi sono concentrati su questo, non su manovre politiche che oggi non avrebbero nessun valore". Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera inviata al vicepresidente, Antonio Tajani, e al coordinamento di presidenza di Forza Italia, in occasioen di una conferenza stampa sulle proposte azzurre per la fase 2."Gli italiani - aggiunge - stanno passando una prova molto difficile e stanno dando una grande prova di sé. Molti di loro però sono in difficoltà ogni giorno più gravi, molte aziende non reggono più, molti posti di lavoro sono in pericolo, molti professionisti rischiano di chiudere la partita Iva, molti commercianti di non rialzare la saracinesca".