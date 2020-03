Coronavirus, appello Zingaretti: non abbassiamo la guardia

Roma, 17 mar. (askanews) - Appello del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a non abbassare la guardia perche siamo "in piena emergenza" Coronavirus. "Attenzione! Faccio un appello a tutti i cittadini. Non abbassiamo la guardia. Rimaniamo a casa - è il messaggio del segretario dem su twitter -. Siamo in piena emergenza e bisogna ancora tenere duro. Rispettiamo le regole, prima di tutto rimaniamo in casa. Ce la faremo, ma non è finita".