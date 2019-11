Arcelor-Mittal dice addio all’Italia e all'Ilva. Conte avverte : “Ci rivediamo in tribunale. E perderete”

Tre ore di faccia a faccia per concludere, in pratica, che si vedranno in Tribunale. “Dove perderete il processo” ha profetizzato il premier Conte ai suoi interlocutori, Lakshmi e Aditya Mittal, padre e figlio a capo del gruppo primo produttore di acciaio nel mondo, fino a ieri affittuari degli stabilimenti Ilva di Taranto. Fino a ieri perchè, come spiega una fonte tecnica presente all’incontro, l’ad di Arcelor Mittal Lucia Morselli “ha già riconsegnato le chiavi” ai commissari da cui nel luglio 2018 avevano rilevato il polo industriale. Il problema è che da qui ad allora, al tribunale e alla sentenza, passerà se va bene un anno. E in questo frattempo nessuno oggi è in grado di mettere sul tavolo un piano B per tutelare, mettere in sicurezza lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, la produzione e un punto e mezzo di pil, un pezzo importante della nostra industria e il lavoro di almeno 15 mila dipendenti.

Facce stanche e smarrite

Dopo tre ore di confronto con i Mittal (dalle 12 alle 15.30), quasi quattro ore di consiglio dei ministri (dalle 18.30 alle 22.16), tra l’una e l’altra verifiche capillari con i tecnici sui taccuini restano le facce smarrite e stanche del Presidente del Consiglio e del ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli (M5s) che alle dieci e mezzo di sera decidono, dopo vari rinvii, di scendere in sala stampa per spiegare al Paese che del progetto di risanamento ambientale e del polo siderurgico più grande d’Europa non resta più niente. “Mittal ha rifiutato tutte le nostre offerte - ha ammesso Conte - ci ha sottoposto in subordine un piano di cinquemila esuberi che abbiamo bocciato in quanto irricevibile. In questo momento non ci sono soluzioni. Chiedo al paese, tutto, alle forze politiche, al governatore Emiliano, al sindaco di Taranto, ai sindacati di marciare compatti”. Poi una promessa, che sa anche di minaccia: “Non ci faremo prendere in giro”. Ma mentre lo diceva il premier avvocato aveva la faccia di chi sa di essere a mani nude. Disarmato. Accanto il ministro Patuanelli, se possibile ancora più disarmato e spiazzato.

Allarme rosso

La conferenza stampa è stata una Caporetto della politica, dell’industria, del sistema Paese. Conte ha spiegato che “al governo sono state chiuse tutte le porte in faccia”. Alla multinazionale è stato subito offerto “un nuovo scudo penale”, una nuova immunità dopo che la maggioranza con maldestra miopia l’ha tolta una decina di giorni fa per assecondare le bizze di un pezzo dei 5 Stelle guidati dalla senatrice Lezzi in cerca di rivincite ideologiche (“per noi è sarà come la Tav”) e anche personali dopo che qualcuno di loro è stato escluso dal nuovo governo. Ma anche questa mossa è stata un’umiliazione visto che i Mittal non hanno minimamente preso in considerazione l’offerta. Il governo ha rilanciato dando la disponibilità ad aprire “una finestra negoziale, 24 ore su 24” perchè la priorità “resta quella di rilanciare lo stabilimento e la città di Taranto”. Ma i signori Mittal hanno già deciso: Taranto è un investimento a perdere non più recuperabile, “la riduzione delle produzione ha una “motivazione strutturale”. Fine dei giochi.

Rifiutato anche il nuovo scudo penale

Premier e ministro hanno spiegato che “il problema non è lo scudo penale”offerto ma subito rifiutato. Il tema è che “l'azienda ritiene che con i livelli di produzione attuali non siano sostenibili gli investimenti previsti un anno fa nè i livelli di occupazione”. Mentre il governo è certo del contrario: “Non c’è una questione di difficoltà di prezzo o di piazzamento del prodotto. Non c’è’ una motivazione reale strutturale”. Il tema è che Arcelor-Mittal “non è in grado di rispettare il piano industriale con cui due anni fa si è aggiudicata la gara pubblica”.

Appelli all’orgoglio nazionale

Fanno quasi tenerezza Conte e Patuanelli che a sera tardi, dopo una giornata durissima, quasi sotto choc per una crisi che forse è stata sottovalutata e su cui veramente il governo si gioca tutto, lanciano appelli all’unità, ad una reazione d’orgoglio e compatta del paese. “Vogliamo preservare - hanno spiegato - il progetto industriale che è stato presentato all'Italia a seguito di una gara pubblica, dove i termini delle richieste del committente erano già contenuti nel bando. Questa non è una qualsiasi crisi industriale”. E questa è una delle poche cose certe della giornata.

Oggi pomeriggio il premier vedrà a palazzo Chigi sindaco, governatore, sindacati da lunedì in mobilitazione ma per ora divisi, anche loro choccati, sul dà farsi. Il fatto è che serve urgentemente un piano B, al momento assente anche se Mef e Cassa depositi e prestiti sono al lavoro per trovare un’ipotesi di lavoro. Il problema è doppio: la bonifica dell’area costa, da sola, tra i 7 e gli 8 miliardi; la produzione è molto al di sotto delle stime per via della contrazione del mercato (in un anno di affitto Mittal ha prodotto 4,75 milioni di tonnellate di acciaio contro i 6 milioni annui previsti dal 2018 al 2023) e Mittal ha perso fino a 60 milioni al mese. C’è poi un terzo problema: il 13 dicembre la magistratura, dal 2013 alle prese con le indagini e i processi per disastro ambientale, ha detto che spengerà l’altoforno 2. Creando così un’ulteriore penalizzazione delle produttività del polo siderurgico. Ci sono poi altre diecimila problemi: idipendenti sono 10.777 in totale di cui 8.277 a Taranto. I siti produttivi coinvolti sono Taranto, Genova, Novi Ligure, Milano, Racconigi, Paderno Dugnano, Legnano, Marghera. Senza contare almeno altre tre società legate all’indotto.

Nessuna trattativa

La speranza, assai remota, è che i Mittal si facciano vivi per accettare almeno di rimettersi al tavolo a discutere. Una chimera visto come sono andate ieri le cose. I signori Mittal ieri mattina sono entrati a palazzo Chigi con l’intenzione non di trattare ma di esporre le ragioni della loro rinuncia. L’incontro è iniziato con mezz’ora di ritardo, pochi minuti prima di mezzogiorno, ed è andato avanti per quasi tre ore. Nella Sala riunioni del Presidente, a fianco del suo studio, Conte ha voluto convocare chiunque nel governo ha avuto e ha tuttora accesso al dossier Ilva: il ministro Bellanova (Iv) che ai tempi dei governi Renzi-Gentiloni era viceministro allo Sviluppo economico (Calenda ministro) e ha seguito di persona la gara poi vinta da Mittal (“dobbiamo esigere che vanga rispettata l’attuazione del piano ambientale e industriale”); il ministro Giuseppe Provenzano, con la delega al Sud; il titolare del Mef Roberto Gualtieri; Stefano Patuanelli, che ha preso il posto di Di Maio al Mise (totalmente assente in questa fase), il ministro della Sanità Roberto Speranza. Conte ha voluto intorno a sè tutte le anime del governo perchè su una cosa è stato chiaro: da questa situazione possiamo sperare di uscire solo se lavoriamo tutti nella stessa direzione. E ognuno si dovrà assumere la responsabilità di eventuali scelte contrarie.

37 pagine e 3 motivi

Quasi quasi quello dei Mittal è stato un atto di cortesia rispetto al governo. Si sono presentati soli, senza l’ad Morselli nè l’avvocato. Alla fine neppure un comunicato. Quello che avevano da dire è già tutto scritto nell’atto di citazione di 37 pagine più 37 allegati che martedì mattina è stato depositato da una squadra di avvocati al Tribunale civile di Milano (foro competente perchè qui ha sede Arcelor Italia). “In sostanza - racconta una fonte presente alla riunione - hanno ripercorso l’atto di citazione e ci hanno letto e spiegato i motivi per cui chiedono la recessione dal contratto”. Più che chiederla, l’hanno già decisa. Per tre motivi. Il primo è “l’ inadempimento”, ovverosia la cancellazione dello scudo penale, la moratoria per reati ambientali che possono essere commessi nella gestione dell’impianto (che è per lo più sotto sequestro giudiziario) presente fin dal 2015 per consentire ai commissari la gestione dell’impianto, abolita una prima volta a maggio 2019, ripristinata a luglio 2019 e cassata di nuovo dieci giorni fa. Conte ha provato a rassicurarli sul punto: facciamo un decreto e lo rimettiamo subito. Ma non c’è stato nulla da fare. Perchè, come si legge nell’atto di citazione a pag. 25, “se anche la protezione legale fosse ripristinata non sarebbe possibile eseguire il contatto perchè a settembre la magistratura spengerà, come annunciato, l’altoforno 2”. Un passaggio questo che, secondo la multinazionale, prelude alla chiusura anche di Afo1 e Afo 4, gli altri due altiforni, e quindi alla chiusura dell’intera area a caldo. Dopodiché sarà molto complicato produrre acciaio.

“Eccessiva onerosità e dolo”

Il secondo motivo di recesso elencato è “l’eccessiva onerosità” del contratto, (la perdita per Arcelor è di circa 60 milioni al mese), ben superiore a quella prevista nel contratto. Il terzo motivo di recesso è quello che ha lasciato già perplesso il premier-avvocato: qualora non bastassero i primi due motivi, la multinazionale chiede l’annullamento del contratto “per dolo”. I commissari, in fase di data room (acquisizione di numeri e performance di una società) “hanno deliberatamente descritto in maniera erronea e fuorviante circostanze fondamentali sulle condizioni dell’altoforno 2 e sulle prescrizioni del tribunale per adeguare gli altiforni”. Adeguamenti e messa a norma che infatti la multinazionale non è in grado di realizzare entro il termine del 13 dicembre.

Di questo hanno parlato ieri mattina per tre ore Conte, i ministri, padre e figlio Mittal. “Andiamo in tribunale” hanno confermato i signori dell’acciaio. “Perderete” è stata la promessa di Conte. Arcelor Mittal è fuori dalla siderurgia italiana. Magari dovrà pagare profumate penali. Ma è improbabile che ci possa ripensare e tornare al tavolo che Conte tiene aperto. La faccia stanca e terrea del premier ieri sera ne era la conferma.