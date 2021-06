Ore decisive per il futuro del M5S, Giuseppe Conte a un passo dall'addio

Ore decisive per il futuro del MoVimento 5 Stelle. Secondo quanto si apprende da diverse fonti parlamentari, l'ex premier Giuseppe Conte starebbe meditando di gettare la spugna sul progetto dopo le parole di Beppe Grillo. Il Garante dei 5 Stelle ha lasciato in mattinata l'Hotel Forum mentre l'ex premier starebbe tenendo degli incontri riservati per capire il da farsi. E tra i gruppi parlamentari la fibrillazione è altissima.

Conte verso l’addio

La voce che l'ex premier prepari l’addio al Movimento sta girando con insistenza in queste ore in ambienti parlamentari M5s. Il chiaro monito di Beppe Grilloche lascia intendere una sorta di diarchia di comando non sarebbe piaciuta a Conte che, tra l'altro, avrebbe espresso informalmente questa perplessità anche nei giorni scorsi.

Conferenza stampa

Conte dovrebbe spiegare la sua posizione ed eventuali decisioni sui 5 stelle nei prossimi giorni in una conferenza stampa. Lo si apprende in ambienti dei 5 stelle. Nel frattempo continua il giro di contatti con i big pentastellati nel tentativo di trovare un punto di sintesi. L'ex premier ha intanto annullato tutti gli impegni pubblici previsti per oggi.

Rinviato webinar con Conte e Di Maio

"Si comunica che il webinar Un patto per una Terza Economia, a cui avrebbero dovuto partecipare oggi, a partire dalle ore 18.00, l'ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, e la viceministra dell'economia, Laura Castelli, è stato rinviato a data da destinarsi". Lo rendono noto i M5s alla luce delle tensioni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

Lo statuto

Se lo statuto va bene così com'è, uno dei ragionamenti in corso, è chiaro che le cose non possono andare. Conte voleva imprimere un vero rinnovamento al M5S, non dandogli una semplice passata di vernice. Questo doveva essere il momento dell'entusiasmo, ma si è trasformato in quello dell'amarezza: difficile mandare giù il boccone. I parlamentari a lui più vicini fanno inoltre notare che se Grillo deve tenere le relazioni internazionali, mettere bocca sulle scelte politiche e avere una supervisione della comunicazione è chiaro che resta lui il padrone di casa.

Casaleggio: "Due visioni del Movimento"

"Credo ci siano due visioni diverse del Movimento che stanno emergendo, poi della trattativa tra Grillo e Conte non conosco i dettagli. Ho già espresso diverse volte il mio pensiero su M5s e su come si stia trasformando in qualcos'altro, i principi erano chiari fin ad un anno fa e ora meno e per questo ho deciso di prendere le distanze". Così Davide Casaleggio a Radio Capital. Quanto al lavoro di Conte, per il figlio del fondatore M5s "le idee non mi sono ancora chiare, perché lo statuto lo tengono segreto? Mi sembra un'organizzazione più basata su modelli partitici del 900 che su un movimento". "E' il momento più difficile per il Movimento, se i principi vengono meno la gente si disaffeziona".