Il premier Conte verso la verifica di gennaio. La prescrizione è il nuovo nodo che divide M5s e Pd

Blindata la squadra con la nomina annunciata dei due ministri al posto di Fioramonti, Conte prepara la verifica di gennaio. Nuovo nodo la prescrizione, che divide M5s e Pd con il forte rischio che lo stallo sulla riforma Bonafede inquini sul nascere il confronto nel governo dal quale il presidente del Consiglio vuol far ripartire la sua agenda.

Maggioranza fragile

Del resto, nonostante nella conferenza di fine anno abbia dato un suo netto imprinting alla direzione del governo giallorosso, la maggioranza resta fragile. Con l'ombra del nuovo gruppo alla Camera che, nonostante l'appello del premier a non destabilizzare, resta un'ipotesi sul tavolo. Il capo del governo arriverà al vertice sulla giustizia previsto il 7 gennaio probabilmente dopo aver completato l'insediamento di nuovi ministri alla Scuola e all'Università e Ricerca Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi.

Tensioni nel Movimento

La scelta dello spacchettamento, a livello numerico, avvantaggia il Pd e, allo stesso tempo, frena la possibile richiesta di un mini-rimpasto da parte dei Dem dopo le Regionali. Il Movimento, dal canto suo, si consola con la promozione del suo sottosegretario, la deputata Azzolina. La sua indicazione trova il gradimento dei vertici e forse scontenta l'ala ortodossa (tra i papabili c'era anche il presidente della commissione Cultura Luigi Gallo) ma non dovrebbe creare ulteriori crepe in un Movimento dove, da giorni, è in atto un tutti contro tutti.

Sfida Regionali

Parte intanto la sfida delle Regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna e Calabria. Bonaccini presenta la lista a Imola con il sindaco di Milano Sala: "Se vinciamo, da qui parte la riscossa per l'Italia". Mentre Salvini a Bologna attacca Conte. "Vive male, è ossessionato da me".