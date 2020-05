Conte vede i sindacati: fase difficile, ma piano è cospicuo

Roma, 5 mag. (askanews) - "Stiamo scrivendo un capitolo importante di questa dura prova, quello legato alle misure economiche. E' un piano cospicuo, dobbiamo essere efficaci per sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Ci aspetta una fase difficile e dobbiamo tutti rimboccarci le maniche. Non vogliamo lasciare indietro nessuno e siamo al lavoro per preservare i livelli occupazionali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nella riunione con i sindacati sul dl maggio, secondo quanto si apprende da alcuni partecipanti all'incontro.Il decreto maggio è un "intervento cospicuo ma certo non sarà la panacea di tutte le conseguenze negative che stiamo vivendo. Stiamo facendo il possibile per limitare i danni", ha assicurato Conte.