[Il caso] Conte “costruttore” tenta un triangolo politico con Zingaretti e Crimi. Lo stop dei 5 Stelle: “Nessun cambio di rotta”

Nella maggioranza uno ha vinto bene – il Pd – e uno ha perso, male, il Movimento. Sufficiente per ridiscutere ruoli e pesi in campo. In mattinata il vice segretario del Pd Andrea Orlando ha tratto le “doverose” conseguenze del voto e ha chiesto “un riequilibrio dell’asse politico all’interno della maggioranza“. A cominciare dalla prescrizione, magari. Serve la tanto invocata “discontinuità” Significa che il Movimento deve smetterla di fare da padrone e di voler imporre la sua agenda alzando bandiere. E’ stato come buttare un mozzicone acceso in un fienile.

Conte ha un problema: i 5 Stelle

"Ma noi siamo e continueremo ad essere centrali nella maggioranza di governo, né destra né sinistra, continueremo a dare le carte, a fare quello che chiedono i cittadini, come già è successo con il reddito di cittadinanza. O con la prescrizione. Siamo e continueremo ad essere indispensabili” ha replicato il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, fedelissimo di Di Maio. A metà pomeriggio il capo politico supplente di M5s, cioè Vito Crimi, ha ribadito vieppiù il concetto. I rapporti di forza “dentro la maggioranza non cambiano. Il Parlamento è questo e dura cinque anni ”. E, per favore, ha aggiunto alludendo al segretario dem Zingaretti che aveva appena finito di festeggiare la nuova centralità del partito a cui fanno premio “l’unità e i toni inclusivi”, “non parliamo adesso di campi e di collocazione a destra o a sinistra. Ai cittadini frega di avere tasse più basse mica di fare un fronte unitario per sconfiggere le destre…”. Hanno provveduto prima Conte (“adesso inizia la Fase 2, nuova agenda fino al 2023”) e poi il segretario dem Zingaretti con le parole chiave “unità e inclusione” a buttare acqua sul fuoco. Ma non è bastato. E a poche ore dalla chiusura delle urne il Conte 2 torna a ballare. Difficile una crisi di governo. Ma il logoramento e la inattività, l’immobilismo e l’incapacità di fare le cose possono essere anche peggio.

Nessun passo indietro

Passato il ciclone 26 gennaio, si fanno i conti con gli effetti collaterali, vincenti e sconfitti, macerie e palazzi rimasti in piedi. Di sicuro, nonostante le affermazioni dei grillini, il panorama politico non è più quello di domenica mattina. I 5 Stelle sentono aria di fregatura: hanno perso, hanno percentuali residuali ma “le regionali non sono per noi un test valido” e “ogni volta ci date per morti però poi risorgiamo più forti di prima”. Al momento hanno sempre 320 voti tra Camera e Senato e non vogliono in alcun modo abdicare al ruolo di chi ha la maggioranza relativa. Ora magari sanno bene di non avere più la golden share del Conte 2. Però hanno già fatto capire di non avere alcuna intenzione di retrocedere dai loro dossier identitari. Nessun passo indietro. Su un paio almeno occorre però decidere in fretta: la prescrizione e il ritiro delle concessioni ad Autostrade. E questo è un problema per Conte e i piani di unificazione politica e programmatica di cui vagheggia il segretario dem d’accordo con il premier.

Il nuovo bipolarismo

Sulla prescrizione, ad esempio, già oggi la maggioranza potrebbe mostrare le corda e segnare il passo nonostante l’effetto Emilia Romagna. O forse proprio per effetto di quel voto che disegna un quadro politico bipolare. Ieri è iniziata la discussione in aula del disegno di legge Costa (ieri in aula con spillina gialla fissata sull’asola della giacca “imputato per sempre? No grazie”) che punta a cancellare la prescrizione infinita del ministro Bonafede. Aula della Camera semideserta, la presidente della Commissione Giustizia Businarolo ha bocciato ogni tentativo di rinvio. Crimi che dal Senato ha smentito passi indietro e ha mandato avvisi chiari: “Sembra curioso che dopo le elezioni regionali si mettano in discussione temi già incardinati e che non devono essere influenzati dai risultati di due regioni”. Il capogruppo dem Bazoli ha rinviato alla fantomatica “mediazione” del premier Conte che però non piace a Italia viva (“è anticostituzionale, votiamo con Costa”) e neppure troppo al Pd. Così oggi il testo Costa potrebbe essere rinviato in Commissione un paio di settimane per prendere un po’ di tempo e raffreddare gli animi. Italia viva ha fatto sapere che voterà contro la sua maggioranza. Sempre oggi il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede presenterà in aula la relazione annuale sulla Giustizia, fuori da Montecitorio ci sarà il sit in degli avvocati delle Camere penale e Italia viva, di nuovo, potrebbe non votare la relazione. Atto di grave scortesia rispetto all’alleato 5 Stelle. Atto “necessario” perché IV ha sempre denunciato la prescrizione infinita di Bonafede, “incompatibile con un paese civile patria del diritto”. Significa, tutto questo, che 48 ore dopo il successo di Bonaccini la maggioranza non è affatto stabile.

Effetti collaterali

Il premier Conte, nonostante le rassicurazioni (“il governo va avanti comunque sia”) ha sempre saputo di dover mettere in conto importanti contraccolpi dopo il 26 gennaio. Se avesse vinto la Lega, avrebbe dovuto fare i conti con una maggioranza nel paese diversa da quella che governa. Questione non di poco conto. Se il Pd avesse invece mantenuto la “sua regione” (cosa che ha fatto con oltre il 34 per cento dei consensi), il problema si sarebbe aperto dentro la maggioranza tra Pd e 5 Stelle. La cui debacle, sia in Emilia (neppure un consigliere eletto) che in Calabria, avrebbe aggravato i termini del problema. E’ andata così. Un po’ quello che successe dopo le Europee quando la Lega raddoppiò i suoi voti e i 5 Stelle li dimezzarono. Al posto della lega questa volta c’è il Pd.

Una porta in faccia

Conclusi gli scrutini, ieri i leader dovevano tirare le fila del voto. Riposizionarsi per ripartire. Prima delle dichiarazioni ufficiali, ieri mattina Conte ha avuto lunghi colloqui con Zingaretti e Crimi. “Andiamo avanti con una nuova agenda del governo, una nuova stagione di cui io sarò il costruttore” ha detto ad entrambi al telefono augurandosi che “questo progetto possa definirsi sempre più e meglio andando avanti nel tempo anche in virtù di un maggior affiatamento e coesione nelle forze di governo. Noi dobbiamo lavorare per contrastare queste destre”. L’accordo era che ciascuno avrebbe dovuto, nelle rispettive conferenza stampa, condividere questo progetto con i “popoli” di riferimento. Anche per smorzare l’analisi reale ma un po’ brutale di Andrea Orlando (Pd) qualche ora prima: adesso che il Pd ha vinto, nella coalizione giallo-rossa si fa come diciamo noi.

Il caffè di Conte

Il primo a “comunicare è Conte: all’una e mezza lascia l’ufficio a palazzo Chigi per prendersi un caffè in piazza dove sa che incontrerà le telecamere. Nel colloquio informale Conte prende posizione in modo netto e scava un fossato tra sè e Matteo Salvini, il grande sconfitto del referendum sul governo: “Indegno e inaccettabile andare a suonare i campanelli in cerca di un presunto pusher; per fortuna in fase calante”. Alle 15 e 30 l’incontro di Zingaretti nella sede del Nazareno. “Ho parlato con Conte che si è detto disponibile ad aprire una fase due” ha spiegato il segretario dem che ha individuato i temi su cui erigere “il buon governo” nazionale, modello da suggerire alle regioni che andranno al voto in primavera.

Anche Vito Crimi ha parlato con Giuseppe Conte. E poi è andato in conferenza stampa: “fase due” o “discontinuità programmatica” - ha detto - il Movimento seppure sconfitto non vuole l’accordo col Pd. “Ai cittadini non frega niente di costruire un campo politico largo contro le destre”. E qui, sul collocamento a destra o a sinistra, che fallisce il triangolo immaginato da Conte. Per ora almeno. Forse è troppo presto. Forse le cose vanno lasciate ancora un po’ sedimentare. Anche perché prima o dopo i 5 Stelle capiranno che non hanno molte altre alternative.

Un aiuto

Così ieri sera il premier ha tentato una soluzione per tenere le parti in caldo ed evitare no categorici. Il Consiglio dei ministri ha fissato la data del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari il 29 marzo, la prima data utile. E questo per due motivi: tranquillizzare i 5 Stelle dando loro la possibilità di concludere una delle loro mission, il taglio dei parlamentari da 945 a 600. La possibilità di alzare una delle loro bandiere in modo di poter cedere in silenzio, senza far troppo rumore, sulla prescrizione. Italia viva ha indicato una strada indolore: un emendamento nel Mille proroghe con cui si chiede il rinvio di un anno della legge Bonafede. Ci vuole un Costruttore, appunto. Importante sarà la riunione stasera dei parlamentari grillini: non è un mistero che una buona parte degli eletti guardi a destra (gli elettori sono invece già tutti rivolti a sinistra come dimostra l’analisi dei flussi di voto). Difficile decidere di spostare tutti nell’orbita del Pd.

Stasera il capo delegazione

Un altro passaggio chiave per capire che fine farà il” Triangolo di governo”, sarà sempre oggi la votazione del capo delegazione del Movimento al governo. Se sarà eletto il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, come previsto, il Triangolo avrà buone possibilità di riuscita. Se invece i membri del governo, quota 5 Stelle, dovessero indicare una diversa persona, magari più attenta al post ideologico, nè destra nè sinistra, la linea di Di Maio “che è sempre stata la nostra forza”, allora il discorso cambia. Non è un caso se ieri sera si è diffusa la voce che anche Gli Stati generali del Movimento, cioè la loro rifondazione, potrebbero slittare. Nonostante tutte queste variabili, la legislatura resta blindata fino al 2023. Governo e premiership sono, invece, un po’ più ballerine.