Conte: 'Tornassi indietro rifarei tutto uguale'

Roma, 28 apr. (askanews) - In un colloquio con "La Stampa" il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto che se tornasse indietro rifarebbe tutto uguale: "Non sono pentito. Io ho una grande responsabilità nei confronti del Paese. Non posso permettermi di seguire il sentiment dell'opinione pubblica che pure comprendo nelle proprie emozioni", ha spiegato Conte, giunto ieri in visita in Lombardia, per la prima volta da quando la regione è diventata l'epicentro globale della pandemia. "La bussola che guida l'azione e le scelte del governo sono le valutazioni che hanno e devono continuare ad avere una base scientifica. È mio dovere attenermi a questa". (segue)