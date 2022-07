Conte: "Subito piano energia, non si puo' aspettare l'autunno sara' uno tsunami"

"Nella mia visione la transizione ecologica e' quella che parte dal basso, democratica, che dobbiamo fare tutti assieme. Questo significa nuovi stili di vita e i giovani ci devono aiutare. Questo significa proseguire al bonus 110%, che ha permesso di risparmiare 5 milioni di megawatt di energia all'anno. Le previsioni ci parlano di un autunno in cui si abbattera' uno tsunami sul prezzo dell'energia che e' la ragione per cui ieri ero da Draghi a rappresentare la necessita' di un intervento straordinario. Oggi, non in autunno. Non ci possiamo permettere di aspettare l'esito della riunione che si terra' in Ottobre al Consiglio europeo, non ci arriviamo. Le famiglie non arriveranno neppure a meta' mese, le aziende dovranno chiudere. Abbiamo bisogno di un grande piano straordinario per famiglie, autonomi e imprese". Cosi' il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte all'incontro 'Verso un'Italia Ecodigital' che si tiene oggi a Roma.