Una pandemia è per sempre. Il governo si auto-dà ‘pieni poteri’, l’opposizione protesta e il Pd ‘difende’ Conte

La questione della proroga dello stato di emergenza che il governo si appresta a chiedere alle Camere sta producendo una serie di ‘divertenti’ cortocircuiti politici e istituzionali. La prima cosa bella, nel senso di ‘divertente’ (si fa per dire) è che il presidente del Senato, Elisabetta Maria Alberti Casellati, che viene dalle fila del centrodestra. (FI), sembra che ci tenga, alle ‘prerogative’ del Parlamento, più del presidente della Camera, Roberto Fico, che viene dal M5s, partito che della ‘democrazia diretta’ e pure ‘assembleare’ aveva fatto un mantra da decenni. Infatti, mentre Casellati si erge contro il governo, chiedendo venga in Parlamento a dibattere il tema della proroga dello stato di emergenza, e che lo faccia al più presto, Fico parla di tutto, a Repubblica, ieri, ma proprio di tutto (acqua pubblica, caso Regeni, vitalizi), ma una parola che sia una, sulle prerogative del Parlamento ‘intaccate’, se non violate, dal governo, proprio non riesce a dirla, come gli si fosse seccata la voce.

Gomitate fra alte cariche

La seconda cosa bella, nel senso di ‘divertente’ (si fa per dire) è che il presidente del Consiglio, titolare del potere esecutivo, sbugiarda e svillana la presidente del Senato – seconda carica dello Stato, dopo il presidente della Repubblica, di cui assume le funzioni se questi è all’estero o si ammala – che gli aveva chiesto di ‘riferire’, martedì, cioè “subito, il prima possibile”, sulla richiesta di assumere nuovi ‘pieni poteri’, grazie al prolungamento dello stato di emergenza dal 31 luglio, quando doveva finire (è iniziato il 31 gennaio), fino al 31 dicembre per ‘presunte’ nuove ondate di pandemia che, allo stato, però, non ci sono. Non era mai successo, che un presidente del Consiglio dicesse al presidente del Senato, in buona sostanza, ‘cara, fatti una secchiata di fatti tuoi, io vengo a riferire, al Senato, quando meglio e più mi aggrada’, ma succede anche questo.

Chi difende la Costituzione e chi no

La terza cosa bella, nel senso di ‘divertente’ (si fa per dire), è che mentre le opposizioni di centrodestra si ergono a difensori e paladini delle libertà costituzionali, delle prerogative del Parlamento e difesa della Costituzione, il Pd - cioè il partito erede del Pci-Pds-Ds, che per molto meno, ai tempi, sarebbe sceso in piazza gridando al ‘golpe’ – se ne frega, dei suddetti principi, e si schiera al fianco di Conte, alla stregua di un ‘Msi’ qualsiasi, dicendo, né più né meno, “noi siamo col premier, se vuole dichiarare lo stato di emergenza, magari pure lo stato di guerra, che lo faccia, poffarbacco, vuol dire che ha i suoi buoni motivi per farlo”.

Cosa più accadere dopo il 14 luglio

Insomma, in un sabato qualsiasi di un caldo luglio romano nei Palazzi della Politica si assiste a un vero e proprio ‘rovesciamento del senso comune’, da parte dei partiti e delle istituzioni repubblicane, che lascia assai interdetti. Ma meglio riprendere il filo e raccontare, con ordine, que pasa. Casellati chiede al governo di venire a riferire sullo stato di emergenza, Conte fa spallucce e manda Speranza. Martedì prossimo, 14 luglio, anno domini 2020, il Senato della Repubblica voterà su una ‘proroga’. Ma non su quella dello stato d’emergenza, come dichiarato dal presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati, bensì sull’allungamento delle misure anti-Covid, in scadenza proprio il 14 luglio. In sostanza, i senatori saranno chiamati a dire la loro su un ‘semplice’ dpcm, uno dei tanti sfornati dal governo e uno dei tanti criticati dai costituzionalisti.

Un Paese "speciale" fino a dicembre: o forse no

Per la proroga dello stato d’emergenza, di cui da due giorni dibatte l’intera classe politica italiana, invece, lo strumento legislativo è diverso, fanno sapere dal governo: serve una delibera del Consiglio dei Ministri. E non è questo il caso, almeno non per ora, dice il governo Conte. Come se il potere esecutivo potesse ‘fregarsene’ del potere legislativo da cui, pur tuttavia, prende legittimità e potere, in base alla Costituzione repubblicana che ha deciso – nel lontano 1948, si capisce, ma ad oggi ancora in vigore – che la nostra è una Repubblica parlamentare: la fonte prima di legittimità è il Parlamento, il governo ‘dipende’ da esso. Eppure, dopo le polemiche politiche e le accuse a Conte (reo, secondo le opposizioni di centrodestra, di aver tentato un blitz senza passare dal Parlamento per prolungare i suoi poteri straordinari), è stata una velina di Palazzo Chigi a ‘chiarire’ la vicenda. Una precisazione che, pur non citando mai le parole della Casellati, la smentisce. “Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo”, aveva detto il presidente del Senato al Tg5, rispondendo proprio a una domanda sullo stato d’emergenza, aggiungendo polemica: “Mi auguro che sia l’inizio di una democrazia compiuta, perché in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione”. Una critica, severa, alla gestione della crisi post-pandemia da parte dell’esecutivo. Nel pomeriggio, però, Palazzo Chigi ha fatto sapere alle agenzie di stampa che martedì si voterà in Parlamento sulle comunicazioni del ministro Roberto Speranza sul nuovo dpcm Covid19, destinato a prorogare le norme anti contagio in scadenza il 14 luglio. Per la proroga dello stato d’emergenza, che scade il 31 luglio, è invece necessario non un dpcm, ma una delibera del Consiglio dei ministri, su cui il premier Giuseppe Conte riferirà in Parlamento. Parole il cui sottotesto è: ‘veniamo quando vogliamo noi’. Sul dpcm Covid19, che dovrebbe in sostanza prorogare le norme esistenti (distanziamento sociale, mascherine, etc.), Conte ha delegato Speranza a riferire martedì, prima – spiegano fonti di governo – che il provvedimento venga firmato. Invece, sullo stato d’emergenza, se il governo si orienterà per la proroga, sarà Conte stesso a riferire alle Camere prima del 31 luglio, cioè prima che scada la prima richiesta di poteri straordinari (31 gennaio 2020).

Impedire a Conte di "incoronarsi"

Una precisazione di merito e di metodo, quindi, che ha fatto seguito a quella fatta circolare neanche 24 ore prima, con la presidenza del Consiglio che aveva sottolineato che la decisione sulla proroga dello stato d’emergenza non era stata ancora presa e ci sarebbe stato un passaggio doveroso in Parlamento. Frasi che non ‘rassicurano’ il centrodestra.

Il centrodestra all’attacco: Conte si è dato ‘pieni poteri’ “Conte voleva un blitz – attacca Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera – con un Consiglio dei ministri lampo, magari notturno; stato di emergenza prorogato al 31 dicembre; pieni poteri confermati al presidente del Consiglio. Punto. La levata di scudi delle opposizioni ha stoppato questo maldestro tentativo, adesso la decisione dovrà essere presa dal Parlamento. Ai 5 Stelle non chiediamo niente, sarebbe pretendere troppo – ha aggiunto la Gelmini – ma ci rivolgiamo invece al Partito democratico e Italia Viva affinché dicano ‘no’ a questa inutile incoronazione pretesa da Conte. Non è accettabile un premier che s’atteggia a capo assoluto della Repubblica. Siamo una democrazia matura, non abbiamo bisogno di snaturare le istituzioni per affrontare la pandemia”.

Quelli che non ci stanno

Sulla stessa linea, anzi: ancora più dura, la Lega di Salvini: “Con l’emergenza Covid il Governo si è indebitamente appropriato di pieni poteri straordinari attribuibili, come previsto dall’articolo 78 della Costituzione, solo nello stato di guerra – spiega il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli – Uno stato che deve essere deliberato dalle Camere, quindi il Governo si è mosso fuori dal solco della Carta costituzionale. Volendo prolungare lo stato di emergenza, si vuole continuare su questa cattiva strada perché solo così Conte e la sua maggioranza sperano, o meglio si augurano, di tenere in vita un Governo in coma. Basta scuse, basta balle. Se c’è un’emergenza allora lo strumento dettato dalla Costituzione c’è: è il decreto legge che prevede tra l’altro condizioni di necessità e di urgenza. Peccato però che il decreto legge debba essere votato per la sua conversione in legge da quel, per loro ormai inutile orpello, che è il Parlamento. O decreti legge o a casa!”. Più pacata, ma non meno irata, la posizione del leghista Raffaele Volpi, che ricopre anche il delicato incarico di presidente del Copasir: “A fronte di possibili situazioni critiche, quali quelle ravvisate dal ministro dell’Interno che parla di tensioni sociali in autunno, è inopportuno trovare il Paese con un anomalo e fraintendibile combinato disposto tra eventuali problematiche sociali complesse ed i poteri speciali al Presidente del Consiglio con una eventuale proroga dello stato di emergenza. In un corretto perimetro dei ruoli politici ed istituzionali tra governo, maggioranza e opposizione – aggiunge Volpi - riteniamo che le criticità probabili ed eventuali debbano trovare confronto e soluzioni in un immediato, consapevole e normale confronto istituzionale rendendo pieno il ruolo centrale del Parlamento”. Parole, quelle di Volpi, che se gli togli ‘la firma’ leghista, potrebbero essere state pronunciate da un qualsiasi leader della sinistra (che fu).

Per FdI “siamo oramai al paradosso, con Conte che vuole prorogare arbitrariamente lo stato di emergenza”, ma va anche notato che i meloniani, di solito sempre pronti a cannoneggiare Conte, non appaiono interessati, al punto.

Zingaretti: “Noi siamo con Conte, qualsiasi cosa faccia”. Italia viva nicchia, i 5Stelle non si ‘appassionano’.

M5S e Pd, sempre più divisi

Ma se i Cinque stelle sembrano i meno “appassionati” alla vicenda (la proroga è una “questione prettamente tecnica” commenta, in prima battuta, il ‘capo’ politico Vito Crimi), il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si schiera, perinde ac cadaver, con Conte: assicura che “Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del Governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico”, Un po’ come dire, per Zingaretti, che se il governo propone un golpe, al Pd, in fondo, ‘sta bene’. Più articolata, ma simile, la posizione dei renziani di ItaliaViva: “Se questo prolungare lo stato di emergenza permette al Paese di poter utilizzare, anche dal punto di vista normativo, in modo straordinario, alcuni strumenti che oggi abbiamo per dare risposte certe al Paese è un fattore (sic) positivo” ha detto il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Insomma, Italia Viva chiede che il governo ‘venga’ in Parlamento, e tanto gli basta. La potestà del Parlamento? Parce sepulto, evidentemente.

La mossa di Ceccanti

"Nella serata di ieri – puntualizza Stefano Ceccanti, capogruppo Pd commissione Affari costituzionali della Camera - è giunto un importante chiarimento sulla necessità della presenza del presidente del Consiglio in Parlamento prima dell’eventuale proroga dello stato di emergenza, per spiegarne motivi e modalità, oltre che per ricevere indirizzi delle Camere, nella fisiologia di un sistema parlamentare di una democrazia consolidata. Dal momento che martedì è già previsto un intervento del ministro Speranza, in origine pensato solo per illustrare gli intenti fino al 31 luglio, senza sminuire in nulla il decisivo intervento successivo del Presidente del Consiglio, è lecito però attendersi già alcuni primi chiarimenti sugli indirizzi che stanno maturando nell'esecutivo per la fase successiva”. Insomma, Ceccanti insiste: anche Speranza ci dica qualcosa, grazie. Ma Ceccanti è anche vicepresidente del Comitato per la Legislazione, commissione ‘atipica’ di palazzo Montecitorio, che rappresenta in modo paritario i gruppi parlamentari della Camera (dieci membri: cinque di maggioranza e cinque di opposizione, presidente la leghista Tomasi, presto ne diventerà presidente proprio Ceccanti). E proprio il Comitato aveva già ‘avvertito’ il governo: guarda che se vuoi prorogarti i poteri da stato di emergenza devi passare per il Parlamento e farlo con un decreto legge (che il Parlamento può, ma non deve, convertire entro 60 giorni, pena la sua decadenza), non con un ‘banale’ Dpcm.

Nuova ondata sì nuova ondata no

Ceccanti, però, è anche esponente della minoranza interna al Pd, Base riformista, gli ex renziani capitanati dal ministro Guerini e da Luca Lotti, sempre più inquieti per la ‘piega’ che il Pd sta prendendo, schiacciandosi su Conte e i 5Stelle. E, guarda caso, sempre ieri, con un’intervista al sito di Huffington Post Italia, il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, chiede al governo “un cambio di passo. Il governo Conte – per Marcucci - va avanti solo se fa le cose. Il fatto che l’Italia sia in stato d’emergenza non significa avere un’assicurazione sulla durata del governo”. Mi aspetto perimetri molto ben delineati. Credo che sia una proroga di natura preventiva. Non c’è alcun segnale di una nuova ondata, ma se ci colpisse, servono strumenti veloci”. Insomma, giusto gli ex renziani del Pd eccepiscono critiche, anche se in modo assai velato, al ‘duce’ Conte.

Ci sarà un voto, sulla dichiarazione dei ‘pieni poteri’? Sarà tutto da verificare, infine, se ci sarà o meno un voto, sulla richiesta del governo di proroga dello stato di emergenza: molto dipenderà dal tipo di intervento che verrà scelto dal presidente del Consiglio per informare le Aule, dice il governo. Certo che, se avesse ragione la Lega, e cioè se fossimo a una richiesta di ‘poteri straordinari’, assai simili agli improvvidi ‘pieni poteri’ chiesti, un’estate fa, da Salvini, un voto sarebbe molto opportuno che ci sia, anche a prescindere da quello di conversione in legge del decreto. Giusto per non far credere agli italiani la ‘verità’ svelata di Casellati: le Camere nuovi ‘invisibili’ della Costituzione.