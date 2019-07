Conte: spread può scendere ancora, abbiamo fiducia dei mercati

Milano, 12 lug. (askanews) - "Assolutamente" d'accordo con le considerazioni del governatore Ignazio Visco all'Assemblea dell'Abi sulla necesità di riformee taglio del debito, il premier Giuseppe Conte sottolinea: "Noi teniamo i conti in ordine non con misure regressive e di mero rigore ma con misure per la crescita".Lasciando l'assemblea dell'Abi, Conte ha spiegato: "Aver evitato la procedura di infrazione ci sta aiutando, lo spread è ai livelli minimi da maggio del 2018 e confidiamo che possa scendere ancora. Abbiamo la fiducia dei mercati".