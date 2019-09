Conte a sottosegretari: disciplina, onore ma anche cuore e passione

Roma, 16 set. (askanews) - "Abbiamo una grande responsabilità, quella di ricoprire un ufficio pubblico e di farlo con disciplina e onore come impone e prescrive la Costituzione, ma al di là della forma costituzionale, che è la nostra stella polare, ci vorrà tanto cuore, passione e impegno perché l'occasione di servire il Paese non capita tutti i giorni". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dato il benvenuto ai nuovi sottosegretari durante la cerimonia per il giuramento a Palazzo Chigi."Dovremo dare il massimo per offrire risposte alle urgenze, ai bisogno che vengono dalla nostra comunità nazionale", ha aggiunto il premier, sottolineando anche "l'orgoglio di rappresentare un grande Paese".