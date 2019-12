Conte a sindacati: rilanciare investimenti, marciamo insieme

Roma, 10 dic. (askanews) - "Il Governo è determinato a riportare l'Italia sulla strada del rilancio degli investimenti: è un tema a cui attribuiamo la massima priorità ed urgenza. L'incontro di oggi nasce come primo step di un progetto comune per il lavoro, lo sviluppo e l'innovazione nel nostro Paese. Fondamentale cercare di far marciare tutti nella stessa direzione. Il confronto sul piano degli investimenti pubblici è aperto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, in apertura del tavolo con i sindacati su investimenti pubblici e Sud.