Conte: siamo nel pieno di fase due governo con dl sblocca-cantieri e crescita

Rho, 9 apr. (askanews) - "A Milano a fine gennaio ho anticipato che sarebbe partita la fase due della nostra azione di governo, adesso posso dire a distanza di qualche mese, che siamo nel pieno di quella fase due". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in occasione dell'inaugurazione del Salone del Mobile 2019 in corso a Milano. "Abbiamo varato il decreto sblocca cantieri - ha ricordato Conte - il decreto crescita per favorire il mondo lavoro e delle imprese, abbiamo avviato la cabina di regia 'strategia Italia', abbiamo adottato un piano nazionale per gli investimenti che abbiamo chiamato proteggi Italia"."Fra qualche ora - ha annunciato il premier - firmerò un decreto per dare avvio alla centrale di progettazione, con la quale mettere una pattuglia di ingegneri e architetti a disposizione di tutti gli enti locali, soprattutto dei più piccoli". La centrale di progettazione, ha spiegato Conte, servirà agli enti locali "che hanno difficoltà nella progettazione e hanno bisogno di essere assistiti e di essere guidati dalla fase di progettazione fino alla fase di esecuzione".Conte ha confermato che "fra qualche giorno sarò in Cina per il secondo forum 'Belt and road' e spero di essere accompagnato da una foltissima schiera di imprenditori". "La relazione con la Cina può offrire una grande prospettiva di crescita del nostro export", ha sottolineato il premier.