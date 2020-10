Conte: serve risposta Ue, nessuno da solo può superare la crisi

Roma, 29 ott. (askanews) - "Senza una risposta coordinata a livello europeo e sul piano globale nessuno Stato da solo può superare la crisi sanitaria ed economica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'informativa alla Camera sul Dpcm del 24 ottobre."L'attenzione dell'Ue è alta a causa della recrudescenza del Covid nel nostro continente", ha osservato il premier, ricordando le "conclusioni del consiglio Ue del 15-16 ottobre sulla "necessità di coordinamento" tra i paesi europei."La risposta sanitaria europea rimane intimamente collegata a quella economica, rimane pertanto urgente una positiva conclusione del negoziato su Next generation Eu, perchè far partire presto questi programmi è un obbligo morale nei confronti delle vittime", ha detto ancora il presidente del Consiglio. "L'Italia è impegnata in una serrata e intensa iniziativa politica a tutto campo", ha aggiunto.