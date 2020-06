Conte sente capigruppo,bravi a essere tutti in Aula, chapeau

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Chapeau, se ci siete tutti, siete stati davvero bravi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai capigruppo di magggioranza riuniti questa mattina prima del voto in Aula al Senato. A quanto si apprende da fonti parlamentari, i capigruppo della maggioranza erano riuniti nella sala governo di Palazzo Madama prima della seduta con Federico D'Inca, quando il ministro, che ha lavorato tutta la notte per assicurarsi che i senatori fossero presenti sul voto di fiducia al dl elezioni, ha ricevuto una telefonata da Conte che chiede di essere messo in viva voce: "Quando ieri sera sono stato avvertito che in Senato sareste stati richiamati a votare alle 9,30, ho pensato 'mission impossible'. Invece chapeau, se ci siete tutti, siete stati davvero bravi", avrebbe detto il premier. "Presidente a questo punto ci deve una cena", avrebbe risposto il capogruppo del Pd Andrea Marcucci. (ANSA).