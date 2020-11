Conte sente Biden: 'Forte volontà di collaborare'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il presidente eletto degli Stati Uniti d’America, Joseph Biden Jr. Nel corso del colloquio, nel quale Conte "ha ribadito le sue congratulazioni a Joe Biden e alla Vice Presidente-eletta Kamala Harris, sono stati sottolineati i tradizionali, profondi legami di amicizia ed alleanza fra i due Paesi". "È stata inoltre", si legge sul sito del governo italiano, "riaffermata la forte volontà di collaborare di fronte alle grandi sfide globali, in merito alle quali Italia e Stati Uniti condividono le medesime priorità". Biden “ha ringraziato per le congratulazioni - si legge in una nota del transition team di Biden - comunicando il suo impegno a rafforzare le relazioni con l’Italia e a rilanciare il rapporto transatlantico, attraverso la Nato e la Ue”. Nella nota si riferisce che il presidente eletto ha detto a Conte di “attendere con ansia di lavorare insieme durante la presidenza italiana del G20 il prossimo anno”. Il presidente eletto “ha anche salutato con favore l’opportunità di cooperare su una serie di interessi condivisi, tra cui il contenimento della pandemia di Covid ed il miglioramento della sicurezza sanitaria globale, il perseguimento di una ripresa economica sostenibile e la lotta contro i cambiamenti climatici”.