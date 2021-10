(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Giù le mani dal Reddito di cittadinanza". Così il leader M5s Giuseppe Conte in un post dove invita "Salvini e Meloni, così come quelli che la pensano come loro al Governo, a fare lo stesso. E a smetterla di assaltare uno strumento di civiltà. Noi non lo permetteremo". (ANSA).