Conte: Salvini fa ironia su taglio cuneo ma non l'ha mai proposto

Roma, 24 gen. (askanews) - "A Salvini che fa facile ironia dico: sei stato ministro dell'Interno per 16 mesi, perché non hai fatto tu questa proposta? Perché fai della facile ironia? Indossi una felpa per immedesimarti con le categorie ma perché non hai tu portato delle proposte concrete per pagare gli stipendi arretrati delle forze di polizia? Lo abbiamo fatto noi con tanti sacrifici". Lo ha detto, parlando del taglio del cuneo fiscale approvato dal Cdm ieri sera, il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa ad Assisi.