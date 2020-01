Conte: Salvini è il grande sconfitto di queste elezioni regionali

Roma, 27 gen. (askanews) - Matteo Salvini è "il grande sconfitto" delle elezioni regionali. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando davanti a palazzo Chigi."C'è stato chi ha inteso fare, impropriamente a mio parere, di queste elezioni regionali un referendum contro o pro il governo nazionale, mi riferisco a Salvini, che devo quindi ritenere come il grande sconfitto di questa competizione. I cittadini l'hanno intesa come un referendum contro di lui, quindi ne esce sconfitto", ha aggiunto."E' improprio - ha osservato ancora il presidente del Consiglio - attribuire un significato politico a livello nazionale a degli appuntamenti regionali. C'è una prospettiva di più ampio respiro: dobbiamo lavorare per contrastare queste destre e mi auguro si possa rafforzare un ampio fronte, chiamatelo come volete, progressista, riformista, alternativo alle destre dove possono trovare posto tutte le forze che però vogliono condurre una politica alternativa alle destre".Durante la campagna elettorale, ha attaccato ancora il premier, "si è rappresentata un'altra modalità di fare campagna-spettacolo: il tentativo è di andare in giro a citofonare, forse c'era anche chi voleva citofonare qui a Palazzo Chigi. È bene che queste modalità non abbiano più seguito". Il riferimento è stato all'episodio di Matteo Salvini che in campagna elettorale in Emilia Romagna ha citofonato a casa di un tunisino residente a Bologna insinuando che fosse uno spacciatore."Ho trovato indegno - ha proseguito - andare in giro con le troupe, quindi anche con il clamore dei media, a citofonare additando singoli privati cittadini, a torto o a ragione non importa, come responsabili di gravi comportamenti delittuosi. È inacettabile. Mi ricorda pratiche oscurantiste del passato, inaccettabili, un dagli all'untore inaccettabile in una società civile tantomeno da chi per 15 mesi è stato ministro dell'Interno e allora aveva la responsabilità di perseguire i reati di cui si lamenta. Sono scorciatoie mediatiche spettacolari che non possiamo accettare".