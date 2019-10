[Il caso] Conte in mezzo alle spie: la versione 007 in imbarazzo del premier che ora attacca Salvini

“Ho consentito accertamenti sull’operato dell’intelligence Usa nel nostro paese e dei nostri apparati in relazione al Russiagate. I nostri agenti sono risultati estranei a tutto. Gli accertamenti hanno riguardato l’anno 2016. Tutto questo non ha leso i nostri interessi nazionali e si è svolto nell’ambito di corretti rapporti tra paesi alleati”. Il premier Conte è rimasto due ore faccia a faccia con il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Non era tenuto a farlo ma ha fretta di chiudere senza sbavature il filone italiano del Russiagate. Ma il caso non è chiuso.

"Minano le istituzioni"

Il Presidente del Consiglio, che ha sempre tenuto per sé la delega sui servizi segreti, ha risposto alle domande del presidente Raffaele Volpi e dei nove componenti del Comitato dalle 15 e 30 alle 17 e 30. Le audizioni sono segrete. Ma Conte, da 24 giorni alle prese con lo scomodo dossier di cui si vorrebbe sbarazzare in fretta, ha deciso di rompere il protocollo. E fare una conferenza stampa a palazzo Chigi con due obiettivi: “Spiegare in maniera chiara ai cittadini come sono andate le cose” e “ridimensionare la fantasiose ricostruzioni degli organi di stampa che minano le istituzioni”; attaccare a testa bassa Matteo Salvini che “ancora non ha spiegato le intercettazioni del Metropol e perchè con Savoini nei suoi viaggi a Mosca incontrava capi delle polizie e degli 007 di Putin”.

Rompere la prassi

La conferenza stampa, per quanto a due facce, è stato un atto non dovuto in nome della trasparenza. Quindi da rispettare e da apprezzare. Che dimostra anche la probabile buona fede nelle scelte fatte in quei giorni, dal 15 agosto al 27 settembre, in cui oltre alla crisi di governo più incredibile della Storia il premier- Professore sarebbe poi anche riuscito nella non facile impresa di restare alla guida del governo. Spinto soprattutto dai leader europei. “Forza Giuseppi” gli scrisse, per l’appunto, il presidente Trump in un tweet. Un grande caos intorno a Conte. Tale da non avergli fatto probabilmente sottovalutare la delicatezza degli incontri diretti con l’amministrazione di Washington e poi con i vertici della nostra intelligence. E che ieri sera sono venuti fuori in tutta la loro eccentricità (per qualcuno), gravità (per altri), inconsistenza per altri ancora.“Gravi” soprattutto perché il premier ha autorizzato un’indagine “in casa” ma su fatti e persone di un governo precedente. Quello di Matteo Renzi, per l’appunto. Che George Papadopoulos, l’ agente doppio che lavorava nello staff di Trump ma rispondeva al Cremlino e per questo è stato condannato, ha in queste settimane accusato di aver agito all’epoca su input di Barack Obama per screditare Trump. Papadopoulos è stato querelato da Renzi.

Il filone italiano del Russiagate

Si tratta in sostanza di due incontri - il primo il 15 agosto, il secondo il 27 settembre - avvenuti a Roma tra il premier Conte, il capo del Dis Giuseppe Vecchione e il ministro della Giustizia americano William Barr che nel secondo incontro era accompagnato dal procuratore generale John Durham. Il 27 settembre erano presenti anche i direttori di Aise (Luciano Carta) e Aisi (Mario Parente). Washington voleva avere informazioni su Joseph Mifsud, maltese docente a contratto della Link Campus University diretta da Vincenzo Scotti. Mifsud è sparito dal 2018. Secondo l’amministrazione Trump era lui uno degli uomini chiave del complotto ordito ai danni dello stesso Trump perchè avrebbe avvicinato uomini dello staff dell’allora candidato presidente per passare le mail di Hillary Clinton hackerate dai russi. Fin qui il Russiagate di cui l’inchiesta del procuratore Usa Robert Mueller (marzo 2017-aprile 2019)non avrebbe trovato evidenze ma ha però lasciato aperti molti dubbi. Archiviata l’inchiesta di Mueller, Trump ha avviato una sua contro inchiesta che ha al centro proprio Mifsud propalatore di una gigantesca polpetta avvelenata allo staff di Trump da parte di qualche servizio segreto europeo che aveva come obiettivo fermare la sua corsa. La contro inchiesta è stata affidata al procuratore Durham. Anche lui a Roma il 27 settembre.

La versione di Conte

Alla fine “tutto è avvenuto secondo le regole e senza minare la sicurezza dello Stato”. Il premier ha messo ordine alle “fantasie dei media” e ha precisato, nell’ordine: 1) “La richiesta dell’amministrazione Usa è arrivata a giugno per via diplomatica (l’ambasciatore a Washington, però, e non il ministro degli Esteri, ndr)”; 2)”Trump non mi ha mai parlato dell’ ‘Inchiesta sugli investigatori’”; 3) la richiesta è arrivata direttamente dal ministro della Giustizia Barr che è anche titolare delle indagini sul controspionaggio”; 4) “l’obiettivo era verificare eventuali coinvolgimenti di agenti Usa di stanza in Italia con il mistero di Mifsud”; 5)”la nostra intelligente è risultata estranea a tutta la vicenda”; 6) “non ho informato nessuno del governo perchè si trattava di indagini preliminari, una raccolta di informazioni senza alcuna ipotesi di reato. Usa così tra paesi alleati”. 7)le riunioni sono venute entrambe in piazza Dante, dove c’è il quartier generale della nostra intelligence 8) quella del 15 agosto, presenti Conte, Vecchione e Barr, è servita per “definire il perimetro della collaborazione”; in quella del 27 settembre, a cui hanno partecipato anche i direttori Carta e Parente, è stato comunicato l’esito dell’indagine italiana da cui è risultata, allo stato, la totale estraneità ai fatti della nostra intelligence”.

Le contraddizioni

La versione di Conte sconta una sottovalutazione di fondo che condiziona tutto il resoconto. Il punto è che un’amministrazione straniera, per quanto alleata, ha chiesto di fare verifiche su governi italiani diversi da quello attuale e destinatario della richiesta (Renzi 2016). Una richiesta del genere può avere risposta solo se molto ben motivata. E quella di Barr non sembra esserla avendo piuttosto l’odore della vendetta e ripicca interna. “Diversamente - concordano vari esperti di sicurezza - viene gentilmente respinta senza fare accertamenti”. Così doveva succedere. Ma non è successo. Lo stesso racconto del premier è poi cosparso di contraddizioni. Prima dice che gli accertamenti “erano su agenti Usa in Italia”; poco dopo conclude che “gli apparati italiani sono risultati estranei a tutta la vicenda”. La definisce “indagine preliminare” e però scomoda addirittura i direttori delle due agenzie per avere i riscontri: un po’ troppo per affermare, come ha fatto Conte, che “nessuno voleva mettere sotto controllo o indagine le autorità italiane”. Non è chiaro poi che tipo di riscontri possono aver fornito Carta e Parente. Per non parlare dell’affermazione del premier, “se fossero stati riscontrati reati avrei io stesso fatto denuncia…”. Forse qualcuno ha ipotizzato che i nostri servizi possono essere coinvolti nella scomparsa del professor Mifsud? L’ultima traccia, ad esempio, risulta essere a Roma. E’ chiaro che tutto ciò lascia aperte una quantità di altre domande. Per cui il Copasir ha in agenda di sentire molto presto Vecchione, e poi Carta e Parente. Ma potrebbe anche fare un punto della situazione sulla Link campus University, diretta da Vincenzo Scoti, da cui il Movimento ha preso la quasi totalità della sua classe dirigente e di governo. E’ giusto meditare su questo.

La “vera” conferenza stampa

Il premier ha concesso tre domande ai giornalisti. Motivi di tempo, molto poco. La seconda domanda è stato il là per svolgere quello che forse era il vero motivo della conferenza stampa: parlare poco di sè e molto di Salvini, bastava giocare al momento giusto il link giusto: la Russia. “Io almeno sono qua, sono subito venuto in Parlamento (dovevano prima sostituire Guerini passato alla Difesa, ndr) per spiegare” ha rivendicato Conte. Puntando il dito su Salvini che “dovrebbe farlo da giugno scorso quando è uscito il caso Metropol e invece tace alimentando ricostruzioni di vario genere. Non è mai stata fatta chiarezza. Salvini invece non lo fa da luglio agosto ma pontifica ogni giorno sulla vicenda Barr. Come io ho sentito il bisogno di chiarire subito con gli italiani, altrettanto avrebbe dovuto fare Salvini che si era anche candidato alla guida del paese. Lo dico nell’interesse, prima di tutto, del suo elettorato, ovviamente”. Veleno allo stato puro. A cui Salvini risponde denigrando Conte “nervoso e sempre più nel’angolo perchè vittima di una manovra di bilancio che non piacerà a nessuno”.

La temuta prova del 9

Ora Conte deve aspettare la relazione del ministro Barr. E sperare che non ci siano “discordanze” tra la sua versione e quella di Washington. Sperare che non venga fuori altro su Mifsud e il Russigate.