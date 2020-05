"Assalto alla diligenza”, Gualtieri prova a resistere all’assalto degli ‘indiani’. Iv e M5S ai ferri cortissimi

Giuseppe Conte lo ripete da una settimana: “maggio sarà il mese della Rinascita”, con un decreto legge – quello che, con troppa avventatezza ribattezzato ‘dl aprile’, non vedrà la luce che prima del 5 o 6 maggio, quando si terrà, finalmente, il cdm ad hoc che dovrà vararlo - che vuole puntare a riattivare gli investimenti sia pubblici che privati. A Palazzo Chigi sono chiari gli obiettivi macroeconomici: favorire con ogni mezzo una ripartenza veloce a V, che recuperi in fretta tutto il Pil perso in questi mesi, o almeno a U, come dicono gli economisti prendendo spunto dai grafici, mentre lo scenario che terrorizza il governo è ovviamente, invece, quello a L, cioè una stagnazione lunga.

Due giorni di vertici di maggioranza e nessuna decisione

I vertici delle forze politiche che appoggiano la maggioranza vanno avanti, ormai, da almeno tre giorni, ma non se ne riesce a venirne a capo, anche perché la posta in gioco fa gola a tutti: la prossima manovra economica – extra-gettito, quindi fuori dal patto di Stabilità Ue e votata a maggioranza assoluta con lo scostamento di bilancio – quella del dl ‘maggio’, conterrà ben 55 miliardi (dopo che già la prima, quella di marzo, era stata di ben 25 miliardi). Soldi – tanti - tutti spendibili per le varie categorie interessate (aziende, dipendenti, autonomi, etc.) e che sono, chi più di meno, coperti e stimolati dalla manovra in deficit.

M5S e Iv litigano praticamente sul tetto, il Pd tentenna

Gli appetiti dei partiti, ovviamente, si sono fatti subito sentire. M5S e Iv hanno litigato su praticamente tutto (Rem da aggiungere al Rei, soldi alle imprese senza credito, tutele per i lavoratori a partita Iva come per i braccianti, etc), ma anche il Pd ci ha messo del suo, mentre solo Leu solleva il tema del potenzialmento del servizio sanitario nazionale.

Conte e Gualtieri (Ansa)

I vertici di maggioranza, un rito ormai stanco e inutile

Ieri si sono susseguite una serie di riunioni in giornata - presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro Gualtieri i capi delegazione dei partiti della maggioranza - per sciogliere alcuni nodi tra cui il reddito di emergenza e gli indennizzi alle imprese. Il governo avrebbe chiesto in un primo momento all'Inps un approfondimento sulle coperture necessarie per la proroga della cassa integrazione, ma secondo quanto apprende l'Agenzia di stampa AGI mancherebbero ancora all'appello circa 7 miliardi per finanziare le misure. Sarebbe stato proprio il governo ad annunciare, durante la video conferenza con i ministri interessati, la necessità di approfondire il nodo delle coperture per reperire le risorse necessarie e assicurare le misure di sostegno previste. La verità è che trattasi di incontri ‘normali’ quando si scrive una ‘vera’ Finanziaria, ma oggi gli animi di tutti sono ben accesi e tali resteranno.

E così, dalle parti del Senato, è partita una sarabanda di incontri ‘proficui’ (ma le urla si sentivano pure fuori…) che le agenzie di stampa derubricavano a un ‘confronto’ tra i ministri e la maggioranza con i tecnici della Ragioneria che stanno lavorando alle coperture del decreto che dovrebbe andare sul tavolo del Cdm mercoledì e diventare decreto.

Lo Stato può rientrare nelle compagini di aziende?

Lo Stato può entrare nella compagine societaria delle aziende che chiedono la ricapitalizzazione con un contributo del 49% di Stato? E' su questo nodo, sul tavolo del governo, che - riferiscono fonti informate sul dossier - le forze di maggioranza e del governo si stanno dividendo con Italia viva che sarebbe contraria. Il problema è che questa indicazione - che sarebbe stata prospettata dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un video conferenza sul dl. Ma l'esecutivo è anche a lavoro sulla necessità di reperire tutte le copertura delle misure.

Lo scontro è anche tra partiti e la Ragioneria dello Stato

Mancherebbero, infatti, all'appello circa 7 miliardi e la Ragioneria starebbe lavorando sull'obiettivo di reperire le risorse. Sul dl da 55 miliardi che dovrebbe andare sul tavolo del Consiglio dei ministri a metà settimana si lavora ancora ad un'intesa. Con Italia viva e M5s su due fronti opposti riguardo all'impostazione del testo. Di Maio oggi ha provato a mediare rilanciando sulla necessità di abbassare le tasse mentre il Pd punta sugli investimenti, su un piano industriale e sulla 'burocrazia zero'. Sull'eventualità di un ingresso dello Stato nelle aziende il partito di Renzi continua a fare muro. “Lo strumento è quello del prestito alle imprese che apre - osserva un esponente di Iv - le porte all'ingresso dello Stato, noi non siamo d'accordo. E' praticamente un tentativo di statalizzare le imprese private”.

Conte ammonisce: “La guardia va tenuta alta”

A seguire, cioè a ruota, nuova riunione in video conferenza fra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i capidelegazione di Cinque Stelle, Pd, Italia Viva e Leu per mettere a punto la versione della maxi manovra da 55 miliardi utile a contrastare la crisi economica da Covid 19 per cui il Parlamento questa settimana ha autorizzato il nuovo extraxdeficit, da concretiizzare nell'ormai decreto ex Aprile. “Il Paese - ha scritto su Twitter il premier Conte prima dell'inizio della nuova riunione- si appresta a vivere la fase 2 dell'emergenza. Ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in piena pandemia e gesti di disattenzione potrebbero vanificare gli sforzi sin qui fatti”.

Lavori in corso nel governo (ma poco produttivi)

Lavori in corso nel governo, dunque, sul decreto con le nuove misure economiche per far fronte all'emergenza Coronavirus, atteso la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Il premier Giuseppe Conte ha fatto un primo punto con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri i capi delegazione dei partiti di maggioranza, poi la riunione è stata aggiornata a più tardi, mentre prosegue il lavoro sulle singole misure. In particolare, sarebbe stato chiesto all'Inps un approfondimento sulle coperture necessarie per estendere la cassa integrazione (al momento si è ipotizzato di prolungarla per altre nove settimane e di stanziare con il nuovo decreto ulteriori 13 miliardi). Oltre a Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza, Teresa Bellanova, hanno partecipato alle (tante) riunioni il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il vicecapogruppo di Italia viva Luigi Marattin.

Il problema di fondo rimangono i 7 miliardi ‘scoperti’

Ma Mancherebbero 7 mld per la copertura degli ammortizzatori sociali, è emerso durante l'incontro in videoconferenza tra i capi delegazione e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, secondo quanto riferito da diverse fonti. Ci sarebbe stato un errore di calcolo che alcune fonti attribuiscono all'Inps mentre altre ritengono responsabile il ministro del Lavoro, la Catalfo.

Intanto, sembra prendere consistenza l'intervento che prevede, come ultima spiaggia per salvare le imprese in difficoltà, l'ingresso nel capitale dello Stato con una quota fino al 49% delle piccole imprese, utilizzando il fondo del Mise. Per la fascia di imprese tra 5 e 50 milioni interverrebbe sempre il Mise, presumibilmente tramite Invitalia. Per le imprese medio grandi, sopra 50 mln di fatturato, interverrebbe Cdp con un fondo ad hoc, fuori dal bilancio della cassa.

Iv: “distanze profonde con M5S sui fondi alle imprese”

“Ci sono sicuramente differenze culturali molto profonde su come spendere i soldi per le imprese. Non è una differenza solo politica, ma proprio culturale, e riguarda il come ci si rapporta verso chi fa impresa” sottolineano fonti di Italia viva rispetto alle proposte portate al tavolo di governo, nelle riunioni in corso in queste ore, dal ministro Roberto Gualtieri su come impiegare i fondi che nel decreto di maggio dovrebbero essere destinati alle imprese. “Se non discutiamo in momenti come questi - e su risorse così imponenti - quando mai dobbiamo discutere allora? Nessun dramma. Solo impostazioni diverse, a volte radicalmente diverse Non ci sono buoni e cattivi o giusti e sbagliati".

Il problema è quando passi dalla teoria alla pratica…

Il problema è quando passi dalla teoria alla pratica…Il reddito d'emergenza, la cassa integrazione, i prestiti a fondo perduto per le pmi e l'ingresso dello Stato nelle grandi imprese continuano a dividere il governo. I grandi capitoli del decreto di maggio (ex decreto aprile) da 55 miliardi, atteso in settimana - forse mercoledì - in Consiglio dei ministri slitta di giorno in giorno. Un provvedimento definito "impegnativo" dallo stesso premier Giuseppe Conte che spinge per meccanismi "ancora più accelerati" per ovviare ai ritardi registrati finora nei pagamenti. Uno snodo cruciale per il governo, per provare a tamponare il crollo del Pil. Il Pd, con Nicola Zingaretti, chiede di farne occasione per "avviare una nuova politica industriale".

Gli appetiti dei partiti sui fondi Covid19 straordinari

Roberto Speranza si batte per nuovi fondi per Covid Hospital e posti letto negli ospedali mentre Luigi Di Maio alza l'asticella e chiede di "abbassare le tasse". E' una lunga domenica di lavoro sulle bozze e di discussioni per il governo. Poco dopo pranzo, subito parte il timing di una riunione tra il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione e gli esperti dei partiti in materia economica. L'incontro è breve, però, perché non appare chiaro se i 13 miliardi ipotizzati per la cassa integrazione bastino a coprire altre nove settimane o servano ulteriori fondi. “Le cifre dell'Inps ballano”, dice una fonte dem. Si sospende la riunione fino a sera per vari approfondimenti.

Per Conte un governo tecnico “è solo chiacchiere”

Dal tavolo Conte prova a scacciare le ombre di crisi, dopo l'avvertimento lanciatogli da Matteo Renzi. Bolla l'idea di un esecutivo tecnico come “chiacchiericcio” e definisce un "danno" l'instabilità politica. Conte aggiunge che lavora "bene" con Iv, e che ascolta le proposte di tutti i partiti, anche se rappresentano "il 2%" del Paese (stoccata a Renzi). L'accusa di volere pieni poteri? Nessuna "investitura messianica" né "condizionamento di gruppi o cordate", spiega nel tentativo di abbassare i toni e calmare la navigazione in terra di Pd ma anche del M5s.

Sta per entrare nel vivo la nuova partita con la Ue

La prossima settimana è attesa la proposta della Commissione Ue sul Recovery Fund e poi si entrerà nel vivo del dibattito sul Mes: ora l'imperativo è sminare. Lo fa, con l'opposizione, anche il ministro Francesco Boccia, aprendo alla richiesta dei presidenti di centrodestra di tenere le elezioni regionali in estate. Lo fa anche Di Maio invitando Renzi a "indossare la stessa maglia".

Di Maio vuol “abbassare le tasse”, il Rem è in alto mare

Il ministro degli esteri si intesta una battaglia sospesa causa Coronavirus, quella per "abbassare le tasse" perché "il reddito di emergenza non basta". Ma anche sul Rem si discute ancora e, sebbene fonti M5s assicurino che la misura è passata, dagli altri partiti spiegano che c'è ancora "grande distanza" su come farla: Pd e Iv chiedono che a gestire i fondi siano i Comuni, non l'Inps. I Dem, con Zingaretti, rilanciano anche il tema di quello che Romano Prodi definisce il "ruolo dello Stato nell'economia" con la proposta non solo di incentivare a investire in Italia, ma anche di risorse a fondo perduto per le pmi e di dare fondi pubblici alle grandi aziende con l'ingresso dello Stato come socio. Una proposta, quest'ultima, che vede favorevoli i Cinque stelle che a loro volta l'avevano lanciata, ma contraria Iv. In concreto si attendono le nuove indicazioni Ue per gli aiuti di Stato per capire i limiti alle nuove norme.

Sanità, scuola, lavoro: i grandi ‘cantieri’ che mancano

Ancora da definire anche le risorse per la sanità: "Faremo un investimento straordinario molto significativo sull'assistenza territoriale e metteremo molte risorse per rendere permanenti i Covid Hospital”, annuncia Roberto Speranza. Ma ballano le risorse, come per la famiglia. E la discussione è aperta sempre sui cantieri: l'idea di Conte è accelerare grandi cantieri, anche perché il provvedimento non sia solo assistenziale ma introduca spinte per la ripresa. ma M5s e Dem non sono d'accordo sul come fare.

Insomma, per Conte e soprattutto per Gualtieri è un vero ‘assalto alla diligenza’, quello messo in campo dall’M5S e pure dal Pd cui, per ora, però entrambi hanno tenuto botta. Gualtieri, da togliattiano esperto ed europeista convinto, si è tenuto da parte, su 55 miliardi, almeno uno o forse più ‘regalarli’ al Parlamento quando il dl maggio arriverà, in sede di conversione, per ‘dare in pasto’ ai famelici istinti dei parlamentari un po’ di risorse, come nelle vecchie – e tanto vituperate – ‘legge mancia’ della Prima Repubblica. Certo è che se Conte supera indenne (cioè senza una crisi di governo) questa prova del manovrone di maggio dovrebbero essere ormai ben pochi i motivi che giustifichino un ‘cambio’ nell’inquilino di palazzo Chigi. Insomma, il dl maggio, per Conte, può diventare un trofeo.