Conte: Renzi? Ultimatum non mi appartengono, sono per dialogo

Roma, 30 dic. (askanews) - "Gli ultimatum non appartengono al mio bagaglio culturale e politico: nell'ultimo discorso ai gruppi Dc nel febbraio 1978 Moro sottolineò che gli ultimatum non sono ammissibili in politica perché hanno un significato di una stretta che fa precipitare le cose e impedisce una soluzione positiva. Sono al di fuori della logica degli ultimatum per attituidine personale e per cultura politica. Io sono per il dialogo, il confronto, per trovare una sintesi superiore nell'interesse paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno, interpellato sull'ultimatum al governo del leader di Iv, Matteo Renzi.