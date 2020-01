Conte: le Regionali non sono voto su sopravvivenza Governo

Assisi, 24 gen. (askanews) - Le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria "non riguardano la sopravvivenza al governo, non riguardano la mia sopravvivenza, spero di spravvivere oltre domenica...". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa ad Assisi."Non c'è un voto sul governo, possiamo dare sicuramente tante letture politiche ma è improrpio pensare che la votazione delle comunità emiliano romagnola e calabrese possa essere una votazione sull'azione di governo", ha concluso.