Conte al Quirinale, Lega: 'Niente rimpasti, unica alternativa le elezioni'. Il M5S: 'Parole incomprensibili, siano chiari'

"La nota della Lega è incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari". Una nota del M5S rimpalla sul comunicato diffuso dalla Lega, chiedendo certezze sulle intenzioni degli alleati di governo.

Comunicato che recitava così. "L'Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli italiani con nuove elezioni". Parole diffuse nel primo pomeriggio da via Bellerio è chiaramente rivolta a scongiurare scenari che Salvini non ha intenzione di accettare. Dopo la visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Quirinale - a cui non sono seguite dichiarazioni né dell'uno né dell'altro - ogni ipotesi è sul tavolo. E l'apparecchiatura sa di crisi di governo. Soprattutto se, come scrive l'Adnkronos, Salvini avrebbe chiesto a Conte di dimettersi. Oppure il leghista sarebbe pronto a ritirare i suoi ministri.

Il vicepremier del resto lo ha ripetuto anche oggi: è contrario a ogni ipotesi di rimpasto, in qualsiasi forma, stando a quanto riferiscono fonti interne che ribadiscono il "no" anche a ipotesi di governo tecnico.

"C'è la consapevolezza e la presa d'atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l'Europa tra Lega e 5 Stelle ci sono visioni differenti. Il voto di ieri sulla Tav ne è solo l'ultima, evidente, irrimediabile certificazione", continua la nota dando corpo alla sopravvenuta incompatibilità tra i due contraenti dell'esecutivo, dopo la seduta di ieri in Senato, durante la quale le quattro mozioni a favore dell'Alta velocità Torino-Lione hanno visto la Lega al voto con gli altri partiti del Centrodestra e il Pd, mentre M5S e Leu hanno sostenuto la mozione No Tav. La prima vera frattura nel governo.

Il M5S: avanti con il lavoro

"I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. Siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega", ha scritto il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio su Facebook tradendo una certa irritazione nello scontro a distanza con l'alleato di governo. "Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari. Manca solo l'ultimo voto e mi auguro nessuno si tiri indietro all'ultimo minuto, sarebbe gravissimo. Anzi, sarebbe un segnale al Paese. Il segnale di chi non vuol cambiare nulla", ha concluso Di Maio.

Una fonte del M5S poi in tarda mattinata chiudeva a ipotesi di caduta del governo. "Leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il M5S è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle", hanno detto fonti del gruppo.