Roma, 1 feb. (askanews) - "Al centro dell'agenda 2023, che si dispiegherà già dalla settimana prossima, ci saranno innovazione, incentivi alle imprese" per "creare le condizioni per un più virtuoso incontro pubblico privato, per rilanciare la crescita" nel segno dello "sviluppo sostenibile". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al decennale di ItaliaCamp all'aeroporto di Fiumicino.