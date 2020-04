Conte:piano ripartenza è nazionale,no a Regioni in ordine sparso

Roma, 26 apr. (askanews) - "Il piano nazionale che abbiamo messo a punto ci consente una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni. Non possiamo procedere in ordine sparso. Non possiamo permettercelo perché il virus non conosce distinzioni territoriali e dobbiamo assolutamente prevenire una seconda ondata di contagi". Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte escludendo, in una intervista a Repubblica, che possa essere consentito a singole Regioni di anticipare la ripresa di attività la cui ripartenza dal 4 maggio non sarà ancora consentito dal calendario governativo.