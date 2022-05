Conte: Parlamento voti risoluzione per porre fine a guerra

Roma, 28 mag. (askanews) - Mario Draghi deve andare in Parlamento per fare il punto sulla situazione in Ucraina e per permettere alle Camere di votare una risoluzione che impegni "il governo italiano, ma non solo: anche tutti i governi europei e la comunità internazionale" ad agire per "porre subito fine a questa guerra". Lo ha detto Giuseppe Conte parlando ad Ardea, sottolineando che"se questa guerra continua ci impoverirà tutti"."Avete la garanzia che saremo assolutamente concentrati per spingere tutti a una soluzione politica di questa guerra, altrimenti arriverà una recessione che ci impoverirà tutti. Per questo ci avete sentito dire: il premier deve venire in Parlamento. Perché dobbiamo adottare una risoluzione che impegni il governo... Non solo il governo italiano ma tutti i governi europei. E non solo i governi europei: tutta la comunità internazionale. Per porre subito fine a questa guerra".