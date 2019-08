Conte da un'ora a confronto con M5s e Pd a palazzo Chigi

Roma, 31 ago. (askanews) - E' in corso da oltre un'ora a palazzo Chigi l'atteso incontro del chiarimento sulla formazione del nuovo governo fra il premier incaricato Giuseppe Conte reduce da un colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergiio Mattarella. All'appuntamento con Conte partecipano solo capigruppo parlamentari: Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli per i Cinque Stelle e Graziano Delrio e Andrea Marcucci per il Pd.Al primo incontro di ieri a palazzo Chigi, invece, il Pd si era fatto rappresentare dal vicesegretario Andrea Orlando e dall'ex ministro Dario Franceschini.