Conte: ok a dl sicurezza bis, ho chiesto io a Salvini rinvio

Roma, 11 giu. (askanews) - Il decreto sicurezza bis "era in lavorazione durante la campagna elettorale, poi ci sono stati interventi rispetto alla versione originaria ed eravamo in dirittura d'arrivo, ma a ridosso della consultazione elettorale. Io stesso ho chiesto a salvini di rinviarlo, perchè fissare un Cdm un paio di giorni prima delle Europee non mi sembrava opportuno. Lo abbiamo fatto al primo Consiglio dei ministri utile, cioè oggi". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenzastampa dopo il Cdm che ha varato il decreto sicurezza bis.