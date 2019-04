Conte: oggi in Cdm nuovo regolamento Cipe per velocizzare cantieri

Roma, 4 apr. (askanews) - In Consiglio dei ministri "oggi portiamo anche il nuovo regolamento del Cipe per velocizzare le procedure: non portiamo al Cipe tutte le varianti, solo quelle oltre una certa percentuale e abbreviamo i tempi. Questa è la semplificazione burocratica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel sopralluogo con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ai cantieri del cosiddetto 'Quadrilatero' Marche-Umbria.