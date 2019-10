Roma, 16 ott. (askanews) - "Non penso di fondare nessun partito. Più che altro vorrei contribuire a far dialogare quelli esistenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo al Tg1.Conte ha poi aggiunto, rispondendo al conduttore che gli faceva notare come fosse stato bene accolto alla kermesse di Napoli di M5S: "Io ho molto affetto per il Movimento 5 Stelle".