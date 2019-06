Conte: non solo Pil, per crescere investire di più in ricerca

Roma, 18 giu. (askanews) - "Stiamo lavorando con il governo e tutti i ministri per dare maggiore impulso alla ricerca. L'Italia non deve curare solo la crescita economica, solo il Pil, ma investire di più e meglio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a Napoli alla Apple Developer Academy, dopo la visita alla Cisco Academy."Abbiamo già avviato varie iniziative in questo senso - ha proseguito - ma nella fase 2 del governo vogliamo accelerare: abbiamo già creato una cornice normativa alla promettente tecnologia della blockchain per rendere possibili nuovi modelli di business. Presso il Mise si è insediata una commissione di esperti per elaborare una strategia nazionale sulla tecnlogia blockchain. Lavoriamo per favorire l'intelligenza artificiale, siamo molto attenti a questo"."Vogliamo essere protagonisti del programma Europa digitale, una grande sfida per il sistema Italia perché è un investimento cospicuo, 9 miliardi che la Commissione mette a disposizione", ha concluso.