Conte: non ancora raggiunto accordo su nomine vertici Ue

Roma, 21 giu. (askanews) - "Non è stato ancora raggiunto un accordo" sulle nomine ai vertici delle istituzioni europee. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Bruxelles."Di nomine abbiamo parlato ieri sino a tardi, sino a mezzanotte inoltrata al vertice formale - ha spiegato il premier al termine del Consiglio europeo - è chiaro però che in un vertice a 28, nonostante avessimo i dispositivi elettronici bloccati e fossimo isolati, si ha un po' di pudore e di prudenza a parlare esplicitamente di nomi quando non siamo ancora in una fase finale" perchè "chi non vuole bruciare un candidato... ci sono delle tattiche"."Nel vertice informale di oggi con Merkel e Macron in 3-4, c'era anche il premier lussemburghese - ha aggiunto Conte - si possono fare delle riflessioni in modo più disteso e si può ragionare su qualche nome".