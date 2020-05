Conte: non è ancora il tempo dei party e della movida

Roma, 20 mag. (askanews) - "Grazie a tutti gli italiani per quello che stanno facendo. Io non ho tenuto a bada, tutti abbiamo avuto un grande senso di responsabilità, ognuno ha fatto il suo e sta facendo il suo, ma non è finita, chiariamolo, non è ancora il tempo dei party delle movide". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte lasciando il Senato fermandosi a parlare con una signora che lo ha ringraziato "per quello che ha fatto, per la sua finezza e diplomazia".(segue)