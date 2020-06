Conte: no ritorno vecchia normalità,Paese richiede grande sforzo

Roma, 15 giu. (askanews) - "Il nostro Paese richiede un grande sforzo. I tassi di crescita del prodotto interno lordo e della produttività sono sempre stati negli ultimi anni al di sotto della media europea. Quindi abbiamo il dovere e la responsabilità di programmare non tanto - come ho già detto - un ritorno alla normalità nel senso di ripristinare lo status quo ante. Dobbiamo fare di più". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo durante la seconda giornata dei lavori degli Stati Generali che ha visto stamani l'incontro con i sindacati."Un'idea di ritorno alla vecchia normalità non ci soddisfa affatto visto che è stata causa e insieme conseguenza di tanti problemi. Abbiamo adottato già una serie di misure" ha aggiunto il premier.