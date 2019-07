Conte:nessuno strappo M5s-Lega, autonomia si farà bene e a breve

Milano, 11 lug. (askanews) - "Non c'è stato nessuno strappo" sull'Autonomia tra Lega e M5s, "e lo dico non per minimizzare le divergenze che ci sono. Ancora ci stiamo confrontando, sono fiducioso che arriveremo ad una sintesi in tempi brevi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine del colloquio - durato oltre un'ora - con il presidente della LOmbardia Attilio Fontana dedicato proprio al tema dell'Autonomia. "Vogliamo arrivare in dirittura finale, ci siamo quasi, c'è ancora qualcosa da limare, poco, solo alcune criticità", ha aggiunto Conte.Lasciando palazzo Lombardia, il premier ha spiegato: "Oggi abbiamo affrontato il capitolo scuola, è un capitolo che suscita comprensibilmente grandi sensibilità tra i cittadini, sarei stupito se ci fosse stato un pensiero unico su questo". E ha ribadito: "L'obiettivo è chiaro: come poter a termine l'impegno che ho preso personalmente e che è scritto nero su bianco nel contratto di governo. L'Autonomia si farà, si farà bene, in modo sostenibile, nell'interesse dei cittadini lombardi, in questo caso, e dei cittadini italiani".