Roma, 11 giu. (askanews) - "È ragionevole ritenere che non sia necessaria una correzione in corso d'opera delle nostre finanze pubbliche che sarebbe anzi dannosa in un momento in cui il Paese sta riuscendo con fatica a rialzarsi dopo il rallentamento dovuto alla guerra dei dazi". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, all'assemblea di Assonime aggingendo che "l'Italia ha una economia solida".